Formule 1 : Le patron de McLaren s'enflamme pour le retour d'Alonso !

Publié le 29 janvier 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’il signera son retour en Formule 1 avec Renault cette année, Fernando Alonso a fait l’objet de beaucoup de discussions. Mais finalement, l’Espagnol a trouvé du soutien, notamment auprès de ses anciens coéquipiers, qui jugent la motivation du double champion du monde sans faille.

À 39 ans, Fernando Alonso signera cette année son retour en Formule 1. Depuis son départ de McLaren en 2018, l’Espagnol s’était reconverti dans plusieurs disciplines du sport automobile. Mais le double champion du monde va revenir chez Renault pour cette saison 2021. S’il a été critiqué au départ, en raison de son âge et de ses deux ans d’absence, Alonso a finalement trouvé du soutien, auprès de la nouvelle génération de pilotes qui l’ont admiré pendant leur enfance, mais aussi de ses anciens coéquipiers. S’il peut apporter toute son expérience à Esteban Ocon, c’est un autre aspect de la personnalité de l’ancien de chez McLaren qui est pointé du doigt.

« Il est d’une espèce rare de pilotes qui sont toujours motivés »