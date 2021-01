Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton lâche des indices sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Le feuilleton Lewis Hamilton ne tient qu'à une seule motivation, celle de prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Pour le moment, cela semble être toujours le cas, mais pour combien de temps encore ?

« Nous ne sommes pas loin d’une prolongation. Nous aurons tout réglé d'ici le Grand Prix de Bahreïn. Je pense que nous ne sommes pas loin de faire une annonce. » Comme l'a déclaré Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton devrait faire chauffer les gommes de sa monoplace, au moins la saison prochaine. Même si rien n'a été officialisé pour le moment, de nombreux indices laisse à penser que le septuple champion du monde va rempiler, et ce, même si n'est plus qu'à quelques années de sa retraite. À 36 ans, lui-même en a conscience, mais il ne compte pas s'arrêter tant que ce qu'il fait lui procure du plaisir. Une fois que ce ne sera plus le cas, Lewis Hamilton arrêtera.

« Le jour où je n’aurai plus ce sourire en quittant le garage, alors je saurai que le moment sera pour moi venu de passer à autre chose »