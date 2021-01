Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Bottas sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 27 janvier 2021 à 18h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton n’a toujours pas paraphé son nouveau contrat avec Mercedes, son coéquipier, Valtteri Bottas s’est confié sur ce feuilleton.

Lewis Hamilton sera-t-il sur la grille de départ du premier Grand Prix de Formule 1 en 2021 ? Pour le moment, le Britannique n’a toujours pas d’écurie. En effet, son contrat avec Mercedes a expiré à la fin de la dernière saison et le septuple champion du monde n’a toujours pas prolongé. Néanmoins, cela ne devrait plus tarder. Dernièrement, Toto Wolff a assuré qu’en coulisse, ça s’accélérait pour le nouveau contrat de Lewis Hamilton. L’issue de ce feuilleton pourrait donc être imminente, en attendant, Valtteri Bottas, l’autre pilote Mercedes, n’est pas vraiment déstabilisé.

« Je suppose donc qu’ils arriveront à s’entendre »