Formule 1

Formule 1 : Départ, prolongation… Cette nouvelle sortie sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 27 janvier 2021 à 9h35 par B.C.

Alors que Lewis Hamilton n’a toujours pas prolongé avec Mercedes, David Coulthard a tenté d’expliquer la lenteur des négociations entre les deux parties.

Sacré champion du monde de Formule 1 pour la septième fois de sa carrière, égalant au passage Michael Schumacher, Lewis Hamilton aura l’occasion en 2021 d’entrer un peu plus dans l’histoire de la Formule 1 en décrochant une 8e couronne, mais avec quelle monoplace ? Lewis Hamilton n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec Mercedes et se retrouve donc officiellement libre. Toto Wolff a récemment indiqué que les négociations avançaient, mais rien n’est encore acté pour l’avenir du Britannique. L’ancien pilote David Coulthard est revenu sur cette situation incertaine.

« Il y a beaucoup de jeux en cours »