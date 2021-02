Formule 1

Formule 1 : Mercedes reçoit un avertissement pour Hamilton !

Publié le 2 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que son avenir n'est toujours pas fixé, Lewis Hamilton fait énormément parler dans le monde de la Formule 1. Après le temps des critiques vient l'heure du rétropédalage pour certains.

« Si j’étais le patron de Daimler, je lui montrerais la porte. Je lui dirais aussi ce que Bernie Ecclestone (ancien patron de la Formule 1, ndlr) a dit après la mort d’Ayrton Senna. Même si Bernie était choqué et triste comme tout le monde, il a été le premier à retrouver son calme et nous a dit : "Maintenant, arrêtez de pleurnicher – tout le monde est remplaçable". Il avait raison. Et Lewis doit en avoir conscience aussi. » À la mi-janvier, alors que les rumeurs allaient bon train concernant les exigences de Lewis Hamilton en vue d'une éventuelle prolongation chez Mercedes, Eddie Jordan s'était lâché dans un entretien accordé à F1 Insider . Le fondateur et ancien propriétaire de Jordan Grand Prix, écurie de Formule 1 présente sur les circuits de 1991 à 2005, avait alors affirmé que nul n'était irremplaçable. Un avis qui, en seulement quelques jours, semble avoir bien changé, alors que la situation de Lewis Hamilton, elle, n'a pas évolué depuis.

«S'ils pensent pouvoir remplacer Lewis Hamilton avec un autre pilote, je pense qu'ils se trompent»