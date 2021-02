Formule 1

Formule 1 : Racisme, George Floyd... Le message fort de Lewis Hamilton sur sa motivation

Publié le 1 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Depuis son arrivée chez Mercedes en 2013, Lewis Hamilton écrase tout sur son passage en Formule 1. Si la victoire était un objectif primordial au début de sa carrière, le Britannique a trouvé une autre source de motivation, qui le pousse à donner le meilleur de lui-même sur chaque circuit.

Depuis qu’il a quitté McLaren pour rejoindre Mercedes en 2013, Lewis Hamilton domine la Formule 1. Sur sept titres de champion du monde possibles, il en a remporté six, Nico Rosberg étant le seul à avoir apporté de la concurrence au Britannique en 2016. Le pilote de 35 ans maîtrise la F1 d’une main de maître. Après avoir égalé le record de Michael Schumacher, le septuple champion du monde continue d’avoir de la motivation pour aller chercher d’autres victoires et d’autres trophées. Nombreux se demandent comment Hamilton peut-il encore avoir cette envie alors qu’il a déjà tout gagné. Le pilote de Mercedes puiserait sa motivation dans le combat contre le racisme.

« J’ai tout donné pour gagner et je travaille dur pour obtenir la justice contre la discrimination sociale »