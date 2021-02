Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage poignant en hommage à Lewis Hamilton !

Publié le 2 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Lando Norris en froid avec Lewis Hamilton ? Les propos déclarés la saison passée aurait pu laisser penser cela. Le pilote McLaren a tenu à s'exprimer à ce propos, déclarant sa flamme au septuple champion du monde.

Au terme du Grand Prix du Portugal, qui s'est tenu en octobre dernier et qui a été remporté par Lewis Hamilton, le Britannique remportait sa 92e victoire et battait ainsi le record en Formule 1, détenu jusqu'à présent par Michael Schumacher. Un exploit monumental qui lui a valu de nombreux commentaires extrêmement positifs, mais pas que. À l'époque, Lando Norris avait froidement réagi à cette performance : « Je suis content pour lui, rien de plus. Ça ne veut vraiment pas dire grand-chose pour moi. Il pilote une voiture avec laquelle il devrait gagner chaque course, en gros. Il ne doit battre qu'un ou deux pilotes, c'est tout. Bravo à lui, il fait toujours le travail qu'il doit faire, mais ouais, c'est juste une autre victoire pour lui. » Des propos tenus au terme d'une course compliquée pour Norris, et pour lesquels il s'était excusé dans la foulée. Quelques mois plus tard, le pilote Britannique de chez McLaren est revenu sur cet épisode de sa saison, affirmant ô combien il respecte Lewis Hamilton, contrairement à ce qu'il a pu laisser penser par le passé.

«Il n'y a probablement personne que je respecte plus dans le paddock que Lewis et ce qu'il a fait»