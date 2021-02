Formule 1

Formule 1 : Le patron de Ferrari fait un terrible aveu sur la prochaine saison...

Publié le 1 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Après une saison 2020 des plus décevantes, Ferrari souhaite repartir de l'avant. Pour cela, Mattia Binotto espère pouvoir s'appuyer sur une légère part de chance.

Malgré une paire de pilotes composée de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, Ferrari a vécu une saison 2020 cauchemardesque. Avec aucune course remportée ainsi qu'une sixième place au classement des constructeurs, la Scuderia peut définitivement oublier cette saison. Pour cela, Ferrari espère pouvoir compter sur l'arrivée de Carlos Sainz Jr en lieu et place de Vettel, mais aussi sur une pointe de chance afin de pouvoir redresser la barre et tutoyer à nouveau les sommets du championnat de Formule 1. C'est en tout cas ce qu'a évoqué Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari.

« Je n’ai pas une boule de cristal, mais... »