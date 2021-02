Formule 1

Formule 1 : Le frère de Lewis Hamilton fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 10 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Lewis Hamilton a signé un nouveau contrat avec Mercedes en début de semaine. Mais le Britannique ne devrait pas s’éterniser, puisqu’il n’a prolongé que d’une seule année. Le pilote de 35 ans penserait de plus en plus à quitter le monde de la Formule 1, désireux de découvrir de nouvelles choses dans sa vie.

Lewis Hamilton évoluera chez Mercedes pour la saison 2021. Des négociations qui auront été longues entre les deux parties, mais qui auront abouti sur une prolongation d’une année. Ainsi, le Britannique aura la possibilité d’aller chercher un huitième titre de champion du monde avec l’écurie qui l’a emmené au sommet de la Formule 1 depuis des années. Mais il aura également l’occasion de dépasser le record de Michael Schumacher. Si l’idée semble alléchante, elle ne serait cependant pas dans la tête de Lewis Hamilton, à l’heure où le pilote de 35 ans pense de plus en plus à se retirer des circuits de Formule 1.

«On se rend tous compte que Lewis vieillit et qu’il désire faire d’autres choses que la F1 dans la vie»