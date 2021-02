Formule 1

Formule 1 : Mercedes dévoile les coulisses des longues négociations avec Hamilton !

Publié le 9 février 2021 à 21h35 par A.M.

Invité à commenter la prolongation de Lewis Hamilton, Toto Wolff assure que le salaire du pilote n'a jamais été une source de friction durant les négociations.

Enfin. A quelques semaines du début de la saison 2021, Lewis Hamilton a prolongé son contrat d'une saison avec Mercedes, ce qui permet de compléter définitivement la grille pour cette année. Les discussions auront donc été très longues, mais le septuple Champion du monde ne cachait pas sa joie. « Je suis heureux de me diriger vers ma neuvième saison avec mes équipiers de chez Mercedes. Notre équipe a réussi d’incroyables choses et nous avons hâte de développer ces succès, en essayant de progresser en piste et en dehors. Je suis tout autant déterminé à poursuivre l’aventure que nous avons lancée afin de rendre le sport auto plus varié pour les futures générations, et je suis reconnaissant que Mercedes ait voulu me soutenir pour ces problèmes. Je suis fier de dire que nous allons plus loin cette année en lançant une fondation dédiée à la diversité et à l’inclusion dans le sport. Je suis inspiré par tout ce que nous pouvons construire ensemble et j’ai hâte de reprendre la piste en mars », a expliqué Lewis Hamilton sur le site officiel de Mercedes. Et Toto Wolff se livre sur les coulisses des négociations.

Wolff l'assure, le salaire d'Hamilton n'a pas posé problème