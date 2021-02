Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton scelle enfin son avenir !

Publié le 8 février 2021 à 12h35 par A.M.

Après des semaines d'attente, Lewis Hamilton a enfin prolongé son contrat chez Mercedes pour 2021. Un choix pour lequel se réjouit le Britannique.

Mercedes et Lewis Hamilton savent manier le suspens. Ce n'est pas une surprise, mais l'attente fut longue. Après de nombreuses semaines de négociations, l'écurie allemande a rendu officielle la prolongation du contrat du septuple Champion du monde qui pilotera bien une Mercedes en 2021. Pour sa neuvième saison au sein des Flèches d'argent, le Britannique tentera de décrocher un huitième titre mondial, afin d'être seul détenteur du record et d'écrire un peu plus l'histoire de la Formule 1. Hamilton a signé un contrat court et remettra probablement son avenir en jeu en fin de saison prochaine, alors que la réglementation va largement évoluer en 2022 et pourrait bouleverser la hiérarchie. En attendant, Lewis Hamilton s'est réjoui de sa prolongation chez Mercedes où il fera de nouveau équipe avec Valtteri Bottas.

Hamilton prolonge chez Mercedes

« Je suis heureux de me diriger vers ma neuvième saison avec mes équipiers de chez Mercedes. Notre équipe a réussi d’incroyables choses et nous avons hâte de développer ces succès, en essayant de progresser en piste et en dehors. Je suis tout autant déterminé à poursuivre l’aventure que nous avons lancée afin de rendre le sport auto plus varié pour les futures générations, et je suis reconnaissant que Mercedes ait voulu me soutenir pour ces problèmes. Je suis fier de dire que nous allons plus loin cette année en lançant une fondation dédiée à la diversité et à l’inclusion dans le sport. Je suis inspiré par tout ce que nous pouvons construire ensemble et j’ai hâte de reprendre la piste en mars », assure-t-il dans le communiqué publié par Mercedes.