Formule 1

Formule 1 : La sortie ambitieuse d'un Pierre Gasly porté par sa victoire à Monza !

Publié le 7 février 2021 à 11h35 par La rédaction

Véritablement boosté par une très bonne saison 2020, une victoire à Monza et une soif de victoires, Pierre Gasly s'est dit prêt à se surpasser en 2021.

Devenu le premier Français depuis Olivier Panis (en 1996) à remporter une course en Formule 1, Pierre Gasly a inscrit son nom dans l'histoire du sport automobile. Victorieux au Grand Prix de Monza la saison passée, le pilote français de chez AlphaTauri a, par le même occasion, empoché sa toute première victoire en carrière. De quoi lui permettre de sublimer encore davantage une saison 2020 déjà réussie, au cours de laquelle il a réellement passé un cap. Sur sa lancée, Pierre Gasly semble être des plus motivés pour la saison 2021, qui, il l'espère, lui permettra de remporter d'autres Grand Prix au volant de sa monoplace estampillée AlphaTauri.

«Ce dont je suis certain, c’est qu’ils n’abandonnent pas avant la fin de l’année»