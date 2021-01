Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 20 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Avec AlphaTauri, Pierre Gasly a franchi un pallier sur cette saison 2020 de Formule 1. Avec sa victoire lors du Grand Prix de Monza en Italie, le Français a gagné en reconnaissance dans le sport automobile. Mais rien n’aurait pu être possible si Honda n’avait pas fait les travaux nécessaires sur le moteur des monoplaces de l’écurie italienne. Pour 2021, Gasly annonce du très gros venant de Honda, qui participera à sa dernière saison en F1.

Avec sa première place au Grand Prix de Monza, signant par la même occasion sa première victoire en Formule 1 de sa carrière, Pierre Gasly s’est fait un nom dans le sport automobile. Il est le premier Français depuis Olivier Panis (en 1996) à remporter une course en F1, en étant le plus jeune des treize tricolores à avoir réalisé cet exploit. Au volant de son AlphaTauri, Gasly a été plus rapide que tout le monde. Et il faut dire que la préparation des équipes techniques l’a beaucoup aidé, dont le constructeur du moteur de sa monoplace, Honda. La firme japonaise a appris de ses erreurs du passé et a corrigé le tir au fur et à mesure de la saison 2020. Si Honda se retire de la Formule 1 à la fin de l'année 2021, les monoplaces motorisées par la marque ne sont pas à sous-estimer, bien au contraire.

« Ce dont je suis certain, c’est qu’ils n’abandonnent pas avant la fin de l’année »