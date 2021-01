Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly affiche ses ambitions pour 2021 !

Publié le 15 janvier 2021 à 13h35 par La rédaction

Après une saison 2020 réussie, couronnée d'une première victoire au Grand Prix de Monza, Pierre Gasly prédit une excellente saison à venir pour AlphaTauri.

Victorieux à Monza, Pierre Gasly reste sur une saison 2020 concluante, à tel point qu'il a été conservé par l'écurie AlphaTauri, antichambre de RedBull. Pour mener l'écurie italienne tout au long de cette saison 2021 qui débutera le 28 mars prochain par le Grand Prix de Bahreïn, Pierre Gasly pourra compter sur l'arrivée d'un nouveau coéquipier, Yuki Tsunoda. Le Français a déjà dit tout le bien qu'il pensait du jeune Japonais de 20 ans, troisième de Formule 2 l'an passé. Ce duo pourrait porter AlphaTauri et pourrait réaliser une excellente saison selon Pierre Gasly.

« Nous serons très forts en 2021, j’en suis certain ! »