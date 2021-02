Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Leclerc sur son apprentissage !

Publié le 2 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Charles Leclerc a évoqué longuement sa personnalité et sa quête de la perfection. Le pilote monégasque a notamment confié qu'il avait énormément appris depuis son arrivée en Formule 1.

Charles Leclerc est promis à un grand avenir. Vainqueur du championnat de GP3 Series en 2016 et du championnat Formule 2 en 2017, le pilote monégasque a, l’année suivante, fait ses débuts dans la catégorie reine. Après une saison d’apprentissage au sein de l’écurie Sauber, Leclerc a rejoint Ferrari et a obtenu ses premiers podiums. Huitième du dernier classement de Formule 1, le pilote de 23 ans espère réaliser une grande saison 2021 avec la Scuderia. Leclerc compte se servir de ses erreurs pour progresser et obtenir de grands résultats.

« J’ai toujours fait mes propres choix, entouré des gens en qui j’ai confiance »