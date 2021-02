Formule 1

Formule 1 : La sortie fracassante de Romain Grosjean sur Lewis Hamilton !

Publié le 3 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu'il a mis un terme à sa carrière de pilote de Formule 1, Romain Grosjean ne cesse de crier haut et fort l'importance de la qualité des voitures mises à disposition. Selon lui, Lewis Hamilton n'en serait pas là où il en est aujourd'hui sans la qualité de sa Mercedes.

« Je n’ai pas tout fait parfaitement, mais si j’avais eu une bonne voiture, j’aurais gagné des courses et peut-être le championnat. » Dans un entretien récemment accordé à The Race , Romain Grosjean est revenu sur sa carrière, longue et riche de 10 saisons en Formule 1, n'hésitant surtout pas à remettre en cause les voitures qui étaient mises à sa disposition, que ce soit chez Lotus ou chez Haas notamment. Également passé chez Renault, le Français a fait preuve d'une longévité rare grâce à ses capacités en terme de vitesse. Et pourtant, Romain Grosjean estime qu'il n'a jamais été aidé par le matériel, contrairement à d'autres pilotes, à l'instar de Lewis Hamilton, qu'il n'hésite pas à provoquer.

«Hamilton n'aurait jamais pu se battre pour les points chez Haas !»