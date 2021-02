Formule 1

Formule 1 : Mercedes affiche déjà un souhait fort pour l'avenir d'Hamilton !

Publié le 9 février 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 9 février 2021 à 19h42

Patron de l’écurie Mercedes-AMG, Toto Wolff est revenu sur l’avenir de Lewis Hamilton, qui restera au sein de son équipe en 2021.

Lewis Hamilton a enfin trouvé un accord avec Mercedes. « Je suis heureux de me diriger vers ma neuvième saison avec mes équipiers de chez Mercedes. Notre équipe a réussi d’incroyables choses et nous avons hâte de développer ces succès, en essayant de progresser en piste et en dehors. Je suis tout autant déterminé à poursuivre l’aventure que nous avons lancée afin de rendre le sport auto plus varié pour les futures générations, et je suis reconnaissant que Mercedes ait voulu me soutenir pour ces problèmes. Je suis fier de dire que nous allons plus loin cette année en lançant une fondation dédiée à la diversité et à l’inclusion dans le sport. Je suis inspiré par tout ce que nous pouvons construire ensemble et j’ai hâte de reprendre la piste en mars » a confié le pilote, qui prolongera son aventure, mais seulement jusqu’au terme de la saison 2021.

« Nous devrons aussi décider ce que nous ferons à long terme avec nos pilotes »