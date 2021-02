Formule 1

Formule 1 : Aston Martin s’enflamme pour le duo Vettel-Stroll

Publié le 5 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Arrivé chez Aston Martin pour le retour de l’écurie britannique en Formule 1 après 60 ans, Sebastian Vettel va devoir cohabiter avec un nouveau coéquipier : Lance Stroll. Le directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, est plein d’espoirs et a hâte de voir ce duo à l’oeuvre sur les circuits.

Dans quelques jours, Sebastian Vettel va pouvoir faire ses grands débuts pour Aston Martin en Formule 1. Le pilote allemand plein d’expérience aura pour but de faire progresser son écurie au cours de la saison 2021. Mais il aura aussi un impact important sur son nouveau coéquipier, Lance Stroll. Le pilote de 22 ans, 11e du classement général en 2020 avec Racing Point, est très prometteur. Vettel aura donc un rôle très conséquent au sein d’Aston Martin, qui signe son retour en Formule 1 après 60 ans. Mais à 33 ans, le quadruple champion du monde pourrait également être surpris par le Canadien. Le directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, lui, a hâte de voir son duo à l’oeuvre sur les circuits de Formule 1.

« Lance peut apprendre de Seb mais Seb peut aussi apprendre de Lance parce que Lance est maintenant le pilote le plus ancien de l’équipe »