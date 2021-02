Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean dévoile ses plans pour son avenir !

Publié le 4 février 2021 à 18h35 par H.G.

S’il a quitté la Formule 1 au terme de la saison 2020, Romain Grosjean n’a pas l’intention de quitter le monde de l’automobile pour autant. En effet, le pilote français ne cache pas qu’il a bon nombre d’objectifs et d’envies pour les prochaines années.

Supposé quitter le monde de la Formule 1 en fin de saison, Romain Grosjean a finalement interrompu sa carrière dans la compétition reine du sport automobile un peu plus tôt que prévu après son spectaculaire accident lors du Grand Prix de Bahreïn. Depuis, l’ancien pilote de l’écurie Haas s’est remis de ses blessures, notamment de ses brulures aux mains, et il est maintenant temps pour lui de se pencher sur son avenir. Et s’il a dernièrement ouvert la porte à un éventuel retour en Formule 1 un jour, Romain Grosjean ne cache pas qu’il aimerait aussi découvrir l’endurance, et notamment les 24 Heures de Daytona, après l’IndyCar au cours de cette saison 2021.

« L’endurance est toujours quelque chose que je veux faire »