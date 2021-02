Formule 1

Formule 1 : Le vibrant hommage de Sergio Pérez à Red Bull !

Publié le 10 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Après une très bonne saison 2020 du côté de chez Racing Point, Sergio Pérez change de casquette pour 2021. Le Mexicain courra pour Red Bull. Et le pilote de 31 ans semble déjà très satisfait de certains membres de l’écurie autrichienne.

Pour 2021, Sergio Pérez courra sous de nouvelles couleurs. Après une saison 2020 réussie avec Racing Point (4e du classement général), le Mexicain évoluera aux côtés de Max Verstappen dans l’écurie de Red Bull. Il remplacera Alexander Albon, qui n’a pas été reconduit pour 2021 et qui est devenu pilote de réserve de l’écurie autrichienne. L’occasion pour Sergio Pérez de montrer toute l’étendue de son talent au sein d’une des meilleures équipes de la Formule 1. Et le pilote de 31 ans semble déjà très satisfait de certains membres du staff de l’écurie de Red Bull.

« J’ai le sentiment de parler à un autre pilote tant il capte bien mon ressenti »