Formule 1 : Sergio Pérez s'enflamme totalement pour Max Verstappen !

Publié le 25 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Fraîchement débarqué chez RedBull, Sergio Pérez n'est toujours pas descendu de son petit nuage. Après avoir fait part de son rêve d'avoir rejoint cette écurie, le Mexicain s'est enflammé à l'idée de piloter aux côtés de Max Verstappen.

« De toutes les équipes de Formule 1, je pensais n'avoir aucune chance de rejoindre RedBull car je ne faisais pas partie du programme junior. Mais quand l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. C'est un rêve qui devient réalité. Quand je mets la tenue Red Bull, je me dis : "Wow ! c'est la marque pour laquelle je pilote !" » À 30 ans, Sergio Pérez a rejoint l'écurie RedBull-Honda F1 pour la saison 2021, au sein de laquelle il pilotera aux côtés de Max Verstappen. Un rêve devenu réalité selon lui. D'autant plus que le pilote mexicain veut tirer un maximum de cette expérience, tout en continuant à confirmer son potentiel. Pour cela, Sergio Pérez a rejoint les récents propos de Christian Horner, le directeur de l'écurie RedBull, et s'est montré des plus dithyrambiques envers son nouveau coéquipier, auprès duquel il espère pouvoir grandir encore davantage.

« Je pense que Max est l’un des pilotes les plus rapides, sinon le plus rapide »