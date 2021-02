Formule 1

Formule 1 : Ricciardo, Norris... McLaren s'enflamme pour cette nouvelle saison !

Publié le 15 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Des plus enthousiastes à l'idée de démarrer la saison, Lando Norris et Daniel Ricciardo font déjà le bonheur de leur écurie, comme en témoigne la réaction de Zak Brown, PDG de McLaren.

Après une saison 2020 compliquée, McLaren espère repartir de l'avant. Pour cela, les dirigeants de l'écurie britannique ont pris la décision de remplacer Carlos Sainz Jr, qui a rejoint la Scuderia Ferrari, par Daniel Ricciardo. Pilote expérimenté et régulier dans ses résultats, il arrive après deux saisons passées au volant d'une monoplace estampillée Renault. À 31 ans, le pilote australien a été choisi pour ses performances mais aussi pour faire progresser Lando Norris, jeune pilote de 10 ans son cadet à qui il va être associé en 2021. De quoi réjouir un certain Zak Brown qui, à l'occasion de la présentation de la nouvelle monoplace de l'écurie, s'est emballé à propos du duo de pilotes que va aligner McLaren cette saison.

« Nous avons un duo de pilotes incroyablement excitant cette année ! »