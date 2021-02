Formule 1

Formule 1 : Ce nouveau témoignage rassurant sur Fernando Alonso !

Publié le 15 février 2021 à 10h35 par A.M. mis à jour le 15 février 2021 à 10h40

Victime d'un accident de la route, Fernando Alonso va bien selon son ami Pedro de La Rosa qui assure qu'il sera là pour le début de la saison.

Renversé par une voiture alors qu'il faisait une sortie à vélo, Fernando Alonso a subi une opération de la mâchoire. Visiblement, le pilote espagnol, qui doit faire son retour en Formule 1 cette saison après deux ans d'absence, s'en tire plutôt bien. « Après quelques jours de repos complet, il pourra reprendre progressivement son entraînement. Nous nous attendons à ce qu'il soit pleinement opérationnel pour préparer la saison », expliquait d'ailleurs Alpine par le biais d'un communiqué. Une tendance confirmée par Pedro de La Rosa, ancien pilote de F1 et ami du double champion du monde.

De La Rosa rassurant pour Alonso