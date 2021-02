Formule 1

Formule 1 : Ces nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Fernando Alonso !

Publié le 12 février 2021 à 12h35 par La rédaction

L'écurie Alpine F1 a communiqué quant au bon état de santé de Fernando Alonso, opéré de la mâchoire à la suite d'un accident de la route ce jeudi. À tel point que son retour serait même attendu avant le début de la saison de Formule 1.

« L’équipe Alpine F1 Team peut confirmer que Fernando Alonso a été impliqué dans un accident de la route alors qu’il roulait à vélo en Suisse. Fernando est conscient et se porte bien, il passera d’autres examens médicaux demain matin. Alpine F1 Team ne publiera pas d’autre communiqué pour le moment, d’autres nouvelles seront publiées demain. » Communiquée ce jeudi soir par Alpine F1, la terrible nouvelle a bouleversé le monde de la Formule 1. Malgré les propos utilisés afin de décrire l'état de santé stable de Fernando Alonso, nombreux sont ceux qui se sont inquiétés, pour lui mais aussi pour son grand retour en Formule 1 et pour ses débuts au volant de sa monoplace estampillée Alpine, un temps compromis par cet accident. Ce vendredi, l'écurie Alpine F1, anciennement Renault, a publié un nouveau communiqué ô combien rassurant.

« Nous attendons qu'il soit pleinement opérationnel pour entreprendre la préparation de la saison »

« Suite à son accident de vélo hier, Fernando Alonso a été maintenu sous observation dans un hôpital en Suisse. Les médecins ont découvert une fracture de la mâchoire supérieure et ont procédé avec succès à une opération de correction. L'équipe médicale présente est satisfaite de ses progrès. Fernando restera sous observation à l'hôpital pendant 48 heures supplémentaires. À l'avenir, après quelques jours de repos complet, il pourra reprendre progressivement son entraînement. Nous attendons qu'il soit pleinement opérationnel pour entreprendre la préparation de la saison » , a expliqué l'écurie Alpine F1 par le biais d'un communiqué. De quoi calmer quelque peu la crainte des fans de Fernando Alonso et, plus globalement, des fans de Formule 1.