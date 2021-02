Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Charles Leclerc à ses détracteurs

Publié le 12 février 2021 à 18h35 par La rédaction

À seulement 23 ans, Charles Leclerc court déjà pour l’une des plus grandes écuries de la Formule 1. Mais depuis son arrivée chez Ferrari, le Monégasque est critiqué pour son comportement jugé arrogant. Ce que n’arrive pas à digérer le pilote de l’écurie italienne.

Très prometteur, Charles Leclerc continue de grandir au sein de Ferrari. Auteur d’une belle saison 2020, où il a terminé 8e du classement général, le Monégasque sera accompagné de Carlos Sainz Jr en 2021. Si sa progression ne fait aucun doute depuis son arrivée au sein de la Scuderia , Leclerc est de plus en plus critiqué pour son comportement. En effet, le pilote de 23 ans est jugé comme quelqu’un d’arrogant par rapport à ses débuts en Formule 1. Des critiques qui ont particulièrement touché Charles Leclerc.

« Ces critiques me touchent plus que les autres choses qui sont dites. Car je sais très bien que je n’ai pas changé »