Formule 1 : Hamilton, Alonso... George Russell dévoile ses sources d’inspirations

Publié le 13 février 2021 à 18h35 par La rédaction

George Russell est considéré comme l’un des grands espoirs de la Formule 1. Le Britannique a d’ailleurs dévoilé chez quels pilotes il puisait son inspiration.

18e du classement général de la Formule 1, George Russell aura tout de même marqué la saison 2020. Furtif remplaçant de Lewis Hamilton, positif à la Covid-19, le pilote de chez Williams a fait forte impression avec Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir. Une performance qui a suscité l'intérêt de l'écurie allemande, qui l'envisageait comme le potentiel successeur du septuple champion du monde. Le Britannique s’est fait remarquer dans le monde de la F1, et a même reçu les louanges de Lewis Hamilton il y a quelques jours. S’il a préféré rester lucide pour la suite de sa carrière, Russell a néanmoins dévoilé quelques noms sur lesquels il puisait son inspiration afin de progresser au maximum pour atteindre les sommets de la F1.

Hamilton, Alonso, Montoya et Button comme sources d’inspirations