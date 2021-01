Formule 1

Formule 1 : George Russell répond aux compliments de Lewis Hamilton !

Publié le 30 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Grand espoir de la Formule 1, George Russell a fait forte impression lorsqu’il a dû remplacer Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sakhir en décembre dernier. Si le septuple champion du monde a couvert d’éloges le pilote de 22 ans, ce dernier est resté lucide sur les progrès qu’il lui reste à faire.

S’il n’a terminé que 18e du classement général de la Formule 1 en 2020, George Russell a fait forte impression la saison dernière. Lorsqu’il a dû remplacer Lewis Hamilton, qui souffrait de la Covid-19, lors du Grand Prix de Sakhir en décembre dernier, le Britannique a parfaitement rempli sa mission avec Mercedes. À un tel point que l’écurie allemande avait envisagé de titulariser le pilote de 22 ans en cas de non prolongation du septuple champion du monde, et pense de plus en plus en faire le successeur du pilote de 36 ans. George Russell avait même reçu les éloges de Lewis Hamilton lui-même : « Cette année, la façon dont il a tout géré et ce qu’il a fait avec cette voiture a été formidable de la placer assez souvent en Q2 et de vraiment donner d’excellents résultats. Je suis vraiment impressionné par son engin de course et sa croissance, et je pense vraiment qu’il est l’avenir » avait-il déclaré dans un entretien pour Autosport . Mais Russell reste cependant lucide.

« Recevoir de tels éloges signifie énormément, mais je ne laisse pas non plus cela m’affecter »