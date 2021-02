Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Toto Wolff sur la prolongation de Lewis Hamilton !

Publié le 11 février 2021 à 10h35 par T.M.

C’est désormais officiel, Lewis Hamilton a signé un nouveau contrat avec Mercedes. Une prolongation évoquée par Toto Wolff.

Depuis de longues semaines, le flou était total concernant l’avenir de Lewis Hamilton. En effet, alors que son contrat avait expiré à la fin de la saison 2020, le pilote Mercedes n’avait donc pas de baquet pour le prochain exercice jusqu’à il y a quelques jours encore. Alors que la prolongation du Britannique était le gros dossier dans les paddocks, le feuilleton a finalement pris fin récemment et Lewis Hamilton a bel et bien prolongé. Pour cette saison 2021, il tentera donc d’aller chercher un 8ème titre mondial au volant de sa Mercedes.

Toto Wolff et l’influence de Nikki Lauda