Formule 1

Formule 1 : Après son accident, Fernando Alonso sera-t-il prêt pour le début de saison ?

Publié le 13 février 2021 à 11h35 par B.C.

Victime d’un accident de la route alors qu’il roulait à vélo ce jeudi, Fernando Alonso a échappé au pire avec une fracture de la mâchoire. Interrogé par le quotidien Marca, un spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale s’est prononcé sur la convalescence du champion espagnol.

Plus de peur que de mal pour Fernando Alonso. Alors qu’il doit faire son grand retour en Formule 1 dans un mois, l’Espagnol a été victime d’un accident de la route à vélo ce jeudi en Suisse, l’obligeant à se faire opérer de la mâchoire pour réparer une fracture. « Je vais bien et j'ai hâte de commencer (la saison) 2021 », a commenté Fernando Alonso sur les réseaux sociaux, tandis qu’Alpine (ex-Renault) n’a pas encore donné d’indication sur la présence de sa tête d’affiche à Bahreïn le 28 mars : « Après quelques jours de repos complet, il pourra reprendre progressivement son entraînement. Nous nous attendons à ce qu'il soit pleinement opérationnel pour préparer la saison. »

« En un mois, la fracture doit être partiellement consolidée »