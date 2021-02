Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Lewis Hamilton sur son avenir !

Publié le 13 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Lewis Hamilton courra une saison supplémentaire avec Mercedes en 2021. Le Britannique a prolongé d’une année avec l’écurie allemande. Si un possible huitième titre de champion du monde est dans un coin de sa tête, Hamilton pense avant tout à ses fans, pour qui il veut tout donner.

Pour 2021, Lewis Hamilton évoluera encore sous les couleurs de Mercedes. Après de très longues négociations, le Britannique a prolongé d’une année avec l’écurie allemande. À 35 ans, Hamilton a en ligne de mire un huitième titre de champion du monde, lui permettant ainsi de dépasser Michael Schumacher et devenir le seul recordman du nombre de sacres en Formule 1. Si sa prolongation a été mal vue par certains, Lewis Hamilton pense d'abord à prendre du plaisir sur les circuits de F1 avant d'envisager une potentielle retraite. Et il pense surtout à ses fans, qui comptent une place toute particulière dans son coeur.

« Une chose est sûre, je courrais de tout mon coeur pour vous cette année »