Formule 1

Formule 1 : Ces révélations de Fernando Alonso après son accident !

Publié le 12 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Victime d’un accident de vélo il y a quelques jours, Fernando Alonso devrait tout de même prendre part au premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. L’Espagnol affirme même que cet incident n’aura aucun impact sur son année 2021.

Après trois ans d’absence, sa dernière saison remontant en 2018 chez McLaren, Fernando Alonso va retrouver les circuits de Formule 1. Le pilote de 39 ans s’est engagé avec Alpine, ex-Renault, pour l’année 2021. L’Espagnol devrait prendre part au premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn, le 28 mars prochain. Mais il aurait très bien pu ne pas y participer. Il y a quelques jours, Alonso a été victime d’un accident de vélo. Par chance, plus de peur que de mal pour le double champion du monde (2005, 2006). Alonso affirme se sentir prêt pour enfin débuter sa saison.

« Je ne m’attends pas à avoir des problèmes, honnêtement. »