Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 10 mars 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 10 mars 2021 à 13h38

Seule menace des Mercedes cette saison, Max Verstappen n'est toutefois pas en mesure de rivaliser avec Lewis Hamilton sur l'ensemble d'une saison. Et il craint que ce soit la même chose en 2021.

A quelques jours du début de la saison 2021, les pilotes se préparent. Encore une fois, les Mercedes, et surtout Lewis Hamilton, seront les grands favoris de cette nouvelle saison. Et pour compte tenu de la crise sanitaire, la réglementation a peu évolué et la hiérarchie devrait donc être sensiblement la même qu'en 2020, d'autant plus que les écuries n'ont pas eu beaucoup de temps entre les deux saisons pour développer leur monoplace. Par conséquent, Max Verstappen va probablement encore avoir dû mal à lutter pour le titre au volant de sa Red Bull. Et il en a conscience.

«On verra cette année si l’on a progressé et si l’on reste compétitifs par rapport à Mercedes»