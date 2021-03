Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton lâche des précisions sur son avenir !

Publié le 6 mars 2021 à 23h35 par H.G.

Alors qu’il a seulement prolongé son contrat chez Mercedes pour la saison 2021, Lewis Hamilton s’est montré évasif quant à une éventuelle suite de sa carrière en Formule 1 au-delà de cette année.

Sacré champion du monde de Formule 1 pour la quatrième fois consécutive en 2020, Lewis Hamilton aura l’occasion de remporter son huitième sacre en 2021. S’il y parvient, il déposera ainsi le record de Michael Schumacher qu’il a égalé l’an passé. Mais au-delà de cet enjeu de palmarès qui le ferait entrer encore un peu dans l’histoire de la compétition reine du sport automobile, toute la question est de savoir ce que fera Lewis Hamilton une fois cette saison terminée. Effectivement, le Britannique n’a prolongé son contrat que pour une année supplémentaire avec Mercedes après de longues négociations. Et au moment de s’exprimer sur son avenir, le moins que l’on puisse dire est que l’ancien pilote de McLaren âgé de 36 ans s’est montré évasif sur la question.

« Le temps nous le dira »