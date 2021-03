Formule 1

Formule 1 : IndyCar, retour… Grosjean confirme les discussions avec Haas !

Publié le 5 mars 2021 à 21h35 par B.C.

Alors que le propriétaire de Haas a récemment indiqué qu’il avait refusé de sponsoriser Romain Grosjean en IndyCar après son accident, le pilote français est revenu sur cette décision.

Malgré son spectaculaire accident en Formule 1 le 29 novembre dernier, Romain Grosjean n’a pas l’intention d’arrêter le sport automobile. Le Français sera désormais engagé en IndyCar et a hâte de commencer cette nouvelle étape de sa carrière. « Je suis très heureux et excité par ce nouveau challenge , confiait-il récemment. Monter dans une voiture et faire des essais seuls ça ne me fait pas peur, rouler dans le peloton, je ne sais pas. » Dans un premier temps, Gene Haas, propriétaire de l’écurie américaine, avait accepté de sponsoriser son ancien pilote via sa société, mais l’homme d’affaires est ensuite revenu sur sa décision après l’accident de Grosjean. « J’étais ouvert à l’idée de le sponsoriser, mais après le terrible accident dont il a été victime, j’étais tout simplement heureux qu’il ait survécu à un tel crash. (…) Vous savez, il a une femme et trois enfants, et je lui ai dit que je ne pouvais pas envisager de lui donner de l’argent pour qu’il aille se tuer . »

« Je pense qu’ils avaient leurs raisons »