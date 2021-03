Formule 1

Formule 1 : Aston Martin, contrat... Les révélations de Vettel sur ses motivations !

Publié le 5 mars 2021 à 13h35 par La rédaction

Sebastian Vettel aura l’occasion de se relancer après sa saison 2020 ratée chez Ferrari. L’Allemand a été choisi pour représenter Aston Martin F1 Team, qui fera son retour en Formule 1 après 60 ans d’absence. Le quadruple champion du monde est revenu sur ses motivations qui l’ont poussé à rejoindre l’écurie britannique.

Après une saison 2020 globalement ratée chez Ferrari, Sebastian Vettel aura l’occasion de rebondir en 2021. Pour son retour après 60 ans d’absence en Formule 1, Aston Martin F1 Team compte sur l’Allemand pour emmener l’équipe le plus haut possible au classement. Beaucoup évoquaient alors une fin de carrière dorée pour le quadruple champion du monde, qui arrivera sur ses 34 ans en 2021. Pourtant, Sebastian Vettel continue de l’affirmer : le salaire n’était pas la partie la plus importante des négociations, bien au contraire.

« Le plus gros moteur derrière mon arrivée était vraiment la vision et la motivation derrière le projet, la relance d’Aston Martin, la croissance de l’équipe. »