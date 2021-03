Formule 1

Formule 1 : Vettel, Pérez... Aston Martin compare ses pilotes !

Publié le 5 mars 2021 à 9h35 par La rédaction

Pour son retour en Formule 1 après 60 ans d’absence, Aston Martin F1 Team a misé sur l’expérience en choisissant Sebastian Vettel pour représenter au mieux l’équipe. L’écurie britannique se laisse même aller à quelques comparaisons entre l’Allemand et Sergio Pérez, ancien pilote de chez Racing Point.

La saison 2021 de Formule 1 verra le retour d’Aston Martin F1 Team sur les circuits. Après 60 ans d’absence, l’écurie britannique a été recréée sur les bases de Racing Point et s'est jetée sur Sebastian Vettel afin de la représenter au mieux. En grande difficulté avec Ferrari en 2020, le quadruple champion du monde n’a pas pu faire mieux qu’une treizième place et a signé par la même occasion la pire saison de sa carrière, après sa première en 2007 (où il finit quatorzième avec BMW et Toro Rosso). Le pilote allemand a fortement terni sa réputation. Mais il est déterminé à montrer que 2020 n’était qu’un incident de parcours. Aston Martin, de son côté, semble très heureux de compter Vettel dans son équipe pour 2021, et se laisse même aller à quelques comparaisons.

« Je dirais qu’il n’est pas aussi extrême que celui de Sergio Pérez »