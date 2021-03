Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel évoque un objectif avec Aston Martin !

Publié le 3 mars 2021 à 20h35 par T.M.

Désormais chez Aston Martin, Sebastian Vettel a annoncé la couleur pour cette saison 2021 et les ambitions de sa nouvelle écurie.

Après une fin compliquée chez Ferrari, Sebastian Vettel va relever un nouveau défi, au volant d’une Aston Martin. Le quadruple champion du monde sera donc bel et bien sur la grille de départ de cette saison 2021. Avec Lance Stroll, Vettel tentera donc de décrocher les meilleurs résultats possibles lors des Grands Prix, avec notamment un grand objectif : aller chercher la troisième place au classement constructeurs.

Le podium des constructeurs ?