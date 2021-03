Formule 1

Formule 1 : Alonso, Ocon... L'étonnante sortie d'Alpine !

Publié le 3 mars 2021 à 15h35 par A.M.

Alors qu'Alpine a dévoilé sa monoplace pour 2021, Laurent Rossi, le PDG de la marque, assure qu'il n'y aura pas de hiérarchie entre Fernando Alonso et Esteban Ocon.

Le duo de pilotes chez Alpine cette saison sera composé d'un double Champion du monde, en la personne de Fernando Alonso (39 ans), et d'un jeune pilote prometteur qui ne compte qu'un podium à son actif, à savoir Esteban Ocon (24 ans). En plus du palmarès, 15 ans séparent les deux pilotes. Sur le papier, ce duo semble donc extrêmement complémentaire et l'Espagnol devrait partir avec le statut de pilote numéro 1 compte tenu de son expérience. Toutefois, Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, assure qu'il refuse de faire une hiérarchie entre ses pilotes qui devront tous les deux être les plus rapides possibles.

Pas de hiérarchie chez Alpine