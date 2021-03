Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour le début de la saison !

Publié le 3 mars 2021 à 13h35 par A.M.

Du haut de ses 39 ans, Fernando Alonso l'assure, il est fin prêt pour débuter la saison 2021 au volant de l'Alpine.

Ce sera l'une des attractions de la saison 2021. Deux ans après son départ et après avoir couru en Endurance, en IndyCar et au Dakar, Fernando Alonso est de retour en Formule 1... à 39 ans ! Malgré son âge, le double champion du monde reste très ambitieux et compte bien faire briller les couleurs de la monoplace française Alpine qui n'est autre que le nouveau nom de l'écurie Renault avec laquelle le natif d'Oviedo a décroché ses deux titres mondiaux. Et Fernando Alonso fait part de son intention d'être prêt de le prix Grand Prix de la saison à Bahreïn le 28 mars.

«Je suis prêt !»