Formule 1

Formule 1 : Accident, IndyCar... L'incroyable aveu de Haas sur Romain Grosjean !

Publié le 2 mars 2021 à 10h35 par A.M.

Toujours traumatisé par l'accident dont a été victime Romain Grosjean à Bahreïn la saison dernière, Gene Haas, propriétaire de l'écurie du même nom, a refusé de sponsoriser le pilote français en IndyCar de peur qu'il se tue.

L'accident de Romain Grosjean à Bahreïn est encore dans toutes les têtes. Il faut dire que le pilote français est sorti miraculeusement en vie des flammes de sa monoplace qui s'était coupé en deux. Et bien évidemment, au sein de l'écurie Haas, le traumatisme est encore présent. Gene Haas, le propriétaire de l'écurie américaine, est d'ailleurs revenu sur ce moment difficile. L'homme d'affaires, qui avait donné son accord de principe pour sponsoriser la suite de la carrière de Romain Grosjean, qui s'est engagé en IndyCar, via sa société Haas Automation, est revenu sur sa décision et ne financera pas la nouvelle aventure du Français. La raison ? la crainte d'un nouvel accident, cette fois-ci mortel.

«Je lui ai dit que je ne pouvais pas envisager de lui donner de l’argent pour qu’il aille se tuer»