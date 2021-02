Formule 1

Formue 1 : Romain Grosjean fait une énorme annonce sur son avenir !

Publié le 23 février 2021 à 22h35 par A.M.

Bien qu'il ait quitté la Formule 1 en fin de saison dernière, Romain Grosjean pense qu'il fait partie des mieux placés pour revenir en F1.

La carrière de Romain Grosjean en Formule 1 a pris fin à Bahreïn suite à son terrible accident. Le pilote français sera désormais engagé en IndyCar et se trouve d'ailleurs déjà aux Etats-Unis afin de tester sa nouvelle monoplace. Malgré tout, il n'en oublie pas pour autant la F1, conscient qu'avec le contexte actuel, certains pilotes peuvent être contraints de déclarer forfait pour un ou deux Grand Prix comme ce fût le cas pour Sergio Pérez et Lewis Hamilton la saison dernière, Romain Grosejan pense qu'il fait partie des mieux placer pour saisir l'opportunité de remplacer un pilote.

Grosjean n'oublie pas la F1