Formule 1

Formule 1 : Accident, retraite... Ces nouvelles révélations de Romain Grosjean !

Publié le 21 février 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 21 février 2021 à 19h38

Après l'accident de Romain Grosjean survenu le 29 novembre dernier lors du Grand Prix de Bahreïn, nombreux sont ceux qui pensaient à une retraite anticipée du pilote français. Mais cela n’a jamais été une option pour ce dernier.

À peine quelques mois après son accident lors du Grand Prix de Bahreïn en Formule 1, survenu le 29 novembre dernier, Romain Grosjean est déjà prêt à reprendre la compétition. Déterminé à ne pas quitter le monde automobile, le pilote français devrait effectuer ses premiers tests au volant d’une monoplace d’IndyCar ce lundi sur le circuit de Barber. Grosjean aura l'opportunité de retrouver quelques sensations avant de prendre part aux courses. Si beaucoup pensaient à une retraite prématurée suite à l'accident qui aurait pu lui être fatal en Formule 1, il en était absolument hors de question pour l’ancien de chez Haas.

« Cela n’a jamais été une option dans ma tête. J’avais juste envie de reprendre la course »