Formule 1

Formule 1 : Les dernières nouvelles rassurantes pour Fernando Alonso !

Publié le 15 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Victime d'un accident de la route il y a quelques jours, Fernando Alonso est sorti de l'hôpital au sein duquel il était gardé sous surveillance après avoir été opéré de la mâchoire.

« L’équipe Alpine F1 Team peut confirmer que Fernando Alonso a été impliqué dans un accident de la route alors qu’il roulait à vélo en Suisse. Fernando est conscient et se porte bien, il passera d’autres examens médicaux demain matin. [...] Fernando Alonso a été maintenu sous observation dans un hôpital en Suisse. Les médecins ont découvert une fracture de la mâchoire supérieure et ont procédé avec succès à une opération. L'équipe médicale présente est satisfaite de ses progrès. Fernando restera sous observation à l'hôpital pendant 48 heures supplémentaires. À l'avenir, après quelques jours de repos complet, il pourra reprendre progressivement son entraînement. Nous attendons qu'il soit pleinement opérationnel pour entreprendre la préparation de la saison. » Depuis le communiqué publiée par l'écurie Alpine F1, à la suite de l'accident de vélo de Fernando Alonso survenu jeudi, les nouvelles rassurantes concernant l'état de santé de l'Espagnol se sont succédé. Quelques jours seulement après son accident, le double champion du monde de Formule 1 est, comme convenu, sorti de l'hôpital, et tout semble aller pour le mieux.

« Fernando Alonso est sorti afin de pouvoir poursuivre son rétablissement à la maison »

« Après une période d'observation de 48 heures à l'hôpital, Fernando Alonso est sorti afin de pouvoir poursuivre son rétablissement à la maison. Il respectera une courte période de repos complet avant de reprendre progressivement l'entraînement pour préparer le début de saison » , a communiqué Alpine F1 ce lundi. Une bien bonne nouvelle pour Fernando Alonso, qui doit faire son retour sur les circuits de Formule 1 cette saison et qui a tenu à remercier, via son compte Twitter, toutes les personnes qui l'ont soutenu durant cette épreuve. Heureusement pour lui, les premières échéances n'arrivent pas avant la mi-mars avec les essais à Bahreïn (du 12 au 14 mars) et le Grand Prix de Bahreïn (le 28 mars).