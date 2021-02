Formule 1

Formule 1 : Aston Martin valide déjà l'arrivée de Sebastian Vettel !

Publié le 14 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Recruté par Aston Martin, qui s'apprête à faire son retour en Formule 1 après 60 ans d'absence, Sebastian Vettel aura à coeur de tout donner pour l’écurie britannique. Et cette dernière semble déjà satisfaite du pilote allemand, qui lui apporte toute son expérience.

Après 60 ans d’absence, Aston Martin va faire son retour en Formule 1 très prochainement. Et quoi de mieux pour les représenter qu’un champion du monde. Sebastian Vettel, en difficulté en 2020 chez Ferrari, aura l’occasion de rebondir chez l’écurie britannique. À 33 ans, l’Allemand a à coeur de prouver qu’il n’est pas fini, après avoir terminé à la 13e position du classement général avec la Scuderia . Très expérimenté, Vettel pourra donner tous ses conseils afin de faire progresser le plus possible Aston Martin au cours de la saison 2021. Et les dirigeants de l’écurie britannique semblent déjà satisfaits.

« Il peut apporter l’expérience et les méthodes de travail d’un champion du monde »