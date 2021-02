Formule 1

Formule 1 : Aston Martin envoie un message fort à Sebastian Vettel !

Publié le 15 février 2021 à 12h35 par H.G. mis à jour le 15 février 2021 à 12h36

Alors que Sebastian Vettel a rejoint Aston Martin pour cette saison 2021 de Formule 1, Otmar Szafnauer dit être convaincu que l’écurie parviendra à tirer le meilleur du pilote allemand.

Arrivant au terme de son contrat chez Ferrari en fin d’année 2020, Sebastian Vettel a quitté la Scuderia au sein de laquelle il était en grande difficulté depuis deux ans et l’éclosion de Charles Leclerc. Et tandis que Carlos Sainz Jr l’a remplacé dans l’équipe italienne, le pilote allemand a de son côté pris la direction d’Aston Martin, écurie anciennement nommée Racing Point. Sebastian Vettel va ainsi pouvoir apporter toute son expérience à la jeune équipe afin de lui permettre de poursuivre sa progression. Cependant, certains doutes entourent la figure du pilote allemand dans la mesure où son déclin était net chez Ferrari. Ainsi, certains observateurs estiment qu’il est peut-être fini pour l’exigence de la compétition reine du sport automobile. Cependant, Otmar Szafnauer n’est pas de cet avis, le directeur d’Aston Martin étant persuadé qu’il pourra tirer le meilleur de Sebastian Vettel cette année.

« Il tirera le meilleur de nous. Et nous obtiendrons le meilleur de lui »