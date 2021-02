Formule 1

Formule 1 : Les grosses confidences de Romain Grosjean sur son retour à la compétition !

20 février 2021

Après son terrible accident, Romain Grosjean a travaillé sur ses peurs avec une psychologue afin de pouvoir remonter à bord d'une voiture le plus rapidement possible. Et l'échéance approche...

Alors qu'il a mis un terme à sa carrière de pilote de Formule 1 après son spectaculaire accident lors du dernier Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean n’a pas l’intention de quitter le monde de l’automobile pour autant. Véritable passionné, le Français va prendre part, ce lundi, aux premiers tests à bord d'une monoplace d'IndyCar, sur le circuit de Barber. De quoi lui permettre de retrouver quelques sensations après le terrible évènement qu'il a connu et ce, avant de prendre part aux courses. Ce retour à la compétition lui promet d'étranges sensations, même si Romain Grosjean préfère ne pas se concentrer sur ses peurs, lui qui a énormément travailler sur cet aspect dernièrement.

« Après l’accident, on a commencé à travailler pour éviter les syndromes post-traumatiques... »