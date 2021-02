Formule 1

Formule 1 : Quand Lewis Hamilton rend hommage à... Marcus Rashford !

Publié le 18 février 2021 à 11h35 par La rédaction

Connu pour être un excellent pilote, Lewis Hamilton n'en demeure pas moins un sportif engagé dans de nombreux domaines. Et le septuple champion du monde a tenu à rendre hommage à un certain Marcus Rashford.

« Je pense que ça a été important cette année de parler et de ne pas rester silencieux. Surtout lorsqu’il y a beaucoup de problèmes dans le monde et que beaucoup d’entre nous ont l’impression d’être contraints à être silencieux car c’est ce que les gens attendent ou ce que le système veut. [...] Il y a des choses que je dois faire. Je dois aider plus de jeunes enfants à l’école, je dois aider plus de jeunes enfants à aller à l’université, et je dois aider de jeunes enfants à atteindre la F1 et l’ingénierie. Je pense que ça a été une année qui m’a permis de prendre mes responsabilités, de me libérer et de pouvoir être ouvert au fait de parler, et j’espère que j’encourage les gens à en faire de même. » Dans des propos récemment rapportés par NextGen-Auto , Lewis Hamilton a de nouveau prouvé à quel point il était engagé dans de nombreux domaines. Alors, quand d'autres sportifs se font remarquer pour ce même engagement, Lewis Hamilton ne peut qu'applaudir et rendre hommage au principaux concernés, en l'occurence, Marcus Rashford.

« Sa détermination, sa résilience et sa persévérance ont été une véritable source d'inspiration »