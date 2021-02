Formule 1

Formule 1 : Ça se précise pour Romain Grosjean… chez Mercedes !

Publié le 21 février 2021 à 10h35 par H.G.

Alors qu’il a pourtant mis un terme à sa carrière en Formule 1 au terme de la saison 2020, Romain Grosjean pourrait très prochainement effectuer une pige au sein de l’écurie Mercedes.

« Notre offre à Romain est une véritable offre. Ce n’est pas un coup de marketing, pour sauter sur l’occasion après son accident. Ce que j’ai entendu, c’est qu’il ne veut pas finir sa carrière en Formule 1 sur un accident. Et ce que j’ai dit c’est que s’il ne pilote plus en F1 et si aucune de ses anciennes équipes ne veut lui offrir un test en privé, alors il pourrait tester notre F1 sur un circuit de notre choix », déclarait Toto Wolff en décembre dernier. Ce faisant, le patron de Mercedes a proposé à Romain Grosjean d’effectuer un test de la Flèche d’Argent pour cette saison 2021 afin de clore de belle manière sa carrière en Formule 1. En effet, la carrière du pilote français en Formule 1 s’est tristement terminée avec son crash à Bahreïn dont il est miraculeusement sorti indemne. Désormais, Romain Grosjean se concentre sur l’IndyCar avec un test dès ce lundi sur le circuit de Barber.

Romain Grosjean va bien faire un test de la Mercedes !