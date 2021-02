Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher dévoile ses ambitions pour 2021 !

Publié le 18 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Dans quelques semaines, Mick Schumacher fera ses grands débuts en Formule 1. S’il y a beaucoup d’attentes autour de lui en raison de son nom, le pilote allemand annonce que l'année ne sera pas simple pour autant au sein de chez Haas.

En 2021, un nouveau Schumacher roulera sur les circuits de Formule 1. 9 ans après la retraite de son père Michael, c’est Mick qui fera ses grands débuts le 28 mars lors du Grand Prix de Bahreïn. Le champion de Formule 2 s’est engagé avec l’écurie de Haas pour la saison 2021. Forcément, à cause de son nom, beaucoup attendent des prestations grandioses de la part du jeune pilote de 21 ans. S’il est déterminé à bien faire pour sa première année, Mick Schumacher affirme cependant qu’elle ne sera pas simple pour autant.

«Si une opportunité se présente et qu’il y a un peu de chance d’avoir des top 10, nous donnerons tout pour en profiter»