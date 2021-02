Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Verstappen... Mercedes affiche sa méfiance pour cette saison !

Publié le 22 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Les Red Bull parviendront-elles à renverser les Mercedes cette saison ? Toto Wolff n'exclut pas un tel scénario et avoue se méfier.

« Nous avons raté le coche parce que je pense qu’on aurait pu battre Mercedes. Si nous avions pu exploiter la voiture aussi bien en début de saison que nous l’avons fait en fin de championnat, on les aurait battus. Cela me met en rage, et je ne suis pas le seul. Ils ont fait du bon boulot mais c’était loin d’être parfait. La longue attente entre les essais hivernaux et le premier Grand Prix leur a permis de corriger le tir, mais ils étaient à battre, même avec leurs moteurs. » À quelques semaines du début de la saison 2021 de Formule 1, Pierre Waché, directeur technique français de Red Bull Racing, avait fait part de sa colère, lui qui pense que les Mercedes étaient à prendre en 2020. Et si l'écurie Red Bull parvenait enfin à mettre des bâtons dans les roues des Mercedes en cette année 2021 ? Et si Max Verstappen parvenait enfin à déstabiliser l'indétrônable Lewis Hamilton ? C'est en tout cas ce que craint Toto Wolff, qui préfère se méfier.

La méfiance est de mise chez Mercedes !